Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Unfall auf der Heilenbecker Straße

Ennepetal (ots)

Am Sonntagmorgen verlor ein 35-jähriger Ennepetaler auf der Heilenbecker Straße die Kontrolle über seinen Fiat und verursachte einen Verkehrsunfall. Der Mann fuhr aus Richtung B483 in Richtung Ennepetal, als er nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Er kollidiert mit einem Blumenkübel, das Fahrzeug überschlug sich und blieb mit dem Dach auf der Fahrbahn liegen. Passanten und Anwohner kamen dem Ennepetaler, der leicht verletzt wurde, zur Hilfe. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Fiat wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell