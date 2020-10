Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Verkehrsunfallfluchten

Dienstgebiet Polizei Straßenhaus (ots)

Raubach - Im Zeitraum vom 24.10.2020, 17:00 Uhr, bis 26.10.2020, 05:30 Uhr, wurde in der Elgerter Straße in Raubach ein ordnungsgemäß geparkter PKW Kia Sorento im Bereich des rechten Fahrzeughecks beschädigt. Der / die Unfallverursacher(in) entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden.

Neustadt (Wied) - Am Samstag ist im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr auf dem Nahkauf Parkplatz in der Wiedtalstraße in Neustadt (Wied) ein ordnungsgemäß geparkter PKW Mitsubishi Space Star durch eine(n) bisher unbekannte(n) Verursacher(in) im Bereich des linken Fahrzeughecks beschädigt worden.

Großmaischeid - In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in der Mittelstraße in Großmaischeid durch eine(n) bisher unbekannte(n) Fahrzeugführer(in) an einem ordnungsgemäß geparkten PKW BMW der linke Außenspiegel beschädigt worden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise auf den / die Unfallverursacher(in) bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

