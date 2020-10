Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Rollerdiebstahl

Wissen (ots)

Am Montag, den 26.10.2020 wurde in der Zeit zwischen 07.45 und 11.15 Uhr ein auf dem Parkplatz der Berufsschule in 57537 Wissen zum Parken abgestellter Zweiradroller entwendet. Der Eigentümer hatte vergessen, den Zündschlüssel abzuziehen, so das der/die unbekannte Täter den schwarzen Mofa-Roller der Marke Yamaha, Versicherungskennzeichen 101 NBZ, einfach entwenden konnten.

