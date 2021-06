Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Geparkten Pkw gerammt

Ennepetal (ots)

Am 07.06. gegen 10:30 Uhr befuhr ein 61-jähriger Ennepetaler mit seinem Pkw Fiat die Deterberger Straße talwärts. Dabei touchierte er mit der Front seines Fahrzeugs einen geparkten Pkw Hyundai, der am rechten Fahrbahnrand geparkt stand. Der Pkw des Ennepetalers kippte durch den Zusammenstoß auf die Seite. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden, der Ennepetaler wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

