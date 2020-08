Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Fahrrad zerbricht während der Fahrt

Wetter (ots)

Am Sonntag fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Rhein-Ruhr-Radweg parallel zur Gederner Straße. In Höhe der Kreuzung zur Kaiserstraße brach das Steuerrohr des Fahrrades und der 63-Jährige stürzte. Ohne Helm stieß er mit dem Kopf auf den Boden, wodurch er schwere Verletzungen erlitt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell