Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 62-jähriger Rollerfahrer verletzte sich bei einem Unfall an der Ecke Merowingerstraße/ Nordstraße. Mittwochnachmittag fuhr er auf der Nordstraße in Richtung Römerstraße. Zeitgleich fuhr ein 70-jähriger Autofahrer auf der Merowinger Straße in Richtung Nordstraße. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 62-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte fuhren ihn in ein Krankenhaus. Beide Unfallbeteiligten kommen aus Castrop-Rauxel. Der Sachschaden beträgt ca. 1.600 Euro.

