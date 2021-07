Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfallflucht mit hohem Sachschaden - Polizei sucht weitere Zeugen

Recklinghausen (ots)

Einen Sachschaden von geschätzten 45.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Nacht zu Donnerstag (00.45 Uhr) auf der Barkenberger Alle, in Höhe der Talaue. Zeugen informierten die Polizei, nachdem sie einen lauten Knall vernahmen und zwei verunfallte Fahrzeuge auf der Straße sahen. Ein unbekannter Autofahrer war mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto kollidiert. Genaue Angaben zur Fahrtrichtung und dem Unfallhergang sind derzeit nicht möglich. Ein Zeuge machte Angaben zu einer Person, die sich zu Fuß vom Unfallort entfernt hatte. Diese war etwa 1,75m groß und trug ein weißes Oberteil. Das Auto des Flüchtigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Wagen wurde durch die Polizei zur Beweissicherung sichergestellt. Die Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats dauern an.

Zeugen, die noch Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden (0800 2361 111).

