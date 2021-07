Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Versuchter Einbruch - Festnahme

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend, um 22.10 Uhr, meldete ein Zeuge einen Einbruchsversuch in eine Kindertagesstätte an der Siemensstraße im Stadtteil Boy. Durch den Hinweis konnte die Polizei vor Ort einen 17-jährigen Bottroper und einen 19-jährigen Essener auf frischer Tat vorläufig festnehmen. Die beiden hatten Werkzeug dabei.

Nach ersten Ermittlungen hatten die beiden an einem Fenster und einer Tür versucht in das Gebäude zu kommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell