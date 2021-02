Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch in Dahl

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus auf der Rheydter Straße stahlen die bislang unbekannten Täter neben Unterhaltungselektronik auch mehrere paar Schuhe.

Die Täter müssen sich am Mittwoch, 10.02.2021, zwischen 10.45 Uhr und 16 Uhr gewaltsam Zutritt in die Wohnung verschafft haben, indem sie sowohl die Hauseingangstür als auch die der Wohnung aufhebelten. Sie durchsuchten Räume und Mobiliar und flüchteten anschließend mitsamt Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zu möglicherweise tatrelevanten Beobachtungen erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell