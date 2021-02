Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Erst Waffen bei Einbruch entwendet, dann Einkaufsmarkt überfallen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach fahndet nach einem Einbruchsdelikt und einem Raubüberfall - begangen am Mittwoch, 10. Februar, in Rheydt - nach zwei unbekannten Tätern. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass ein und dieselben Männer für diese beiden Taten verantwortlich sein dürften.

Diese beiden Männer überfielen gegen 9.10 Uhr unter Vorhalt einer Langwaffe und einer Pistole einen Einkaufsmarkt an der Friedrich-Ebert-Straße. Die Räuber bedrohten die Mitarbeiter des Marktes, setzten Pfefferspray ein und entwendeten aus der Kasse Bargeld. Danach flüchteten sie zu Fuß. Die sofort ausgelöste Tatortbereichsfahndung führte nicht auf die Spur der Täter.

Gegen 6.30 Uhr waren vermutlich dieselben Täter an der Friedrich-Ebert-Straße in ein Geschäft eingedrungen. Nach Einschlagen der Schaufensterscheibe entwendeten sie aus der Auslage unter anderem Softairwaffen (Druckluftwaffen), mit denen sie dann gut zweieinhalb Stunden später bei dem Raubüberfall die Marktmitarbeiter bedroht haben dürften.

Die von Zeugen gelieferten Täterbeschreibungen zu diesen beiden Fällen stimmen miteinander überein: beide Täter männlich, beide etwa 20 Jahre alt, beide dunkelhäutig, beide schwarz gekleidet; sie sprachen bei dem Überfall gebrochen deutsch.

Die Polizei prüft auch, ob eventuell ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Taten und zwei weiteren Einbruchsdelikten in der Rheydter Innenstadt in der Nacht zum Mittwoch besteht. An der Hauptstraße war gegen 1.45 Uhr die Schaufensterscheibe eines Geschäftes beschädigt worden. In diesem Fall griff ein Täter durch das Loch in der Scheibe und entwendete aus der Auslage mehrere Brillen. An der Friedrich-Ebert-Straße war am Morgen ein Einbruch in ein Büro festgestellt worden: Eine Scheibe war eingeschlagen, eine Tür aufgebrochen. Die Beute waren in diesem Fall Geldkassetten.

Die Polizei Mönchengladbach bittet mit Blick auf alle vier Fälle um die Meldung verdächtiger Beobachtungen unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

