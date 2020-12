Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrzeugdiebstahl in Groß Ippener +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 1. Dezember 2020, 17:00 Uhr, bis Mittwoch 2. Dezember 2020, 09:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen weißen Ford Transit von einem Firmengelände in der Straße "Am Gewerbegebiet" in Groß Ippener.

Der Fahrzeugschlüssel wurde zuvor bei einem Einbruch in die dortige Firma am vergangenen Wochenende entwendet.

An dem zwei Jahre alten Transporter ist ein Kennzeichen aus der Hansestadt Bremen angebracht ("HB - ...").

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 in Verbindung zu setzen.

Bezug zur Pressemitteilung vom 01.12.2020:

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Firma in Groß Ippener +++ Pkw entwendet +++ Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Sonntag, 29. November 2020, 18:30 Uhr, bis Montag, 30. November 2020, 07:45 Uhr, in eine Werkstatt in der Straße "Am Gewerbegebiet" in Groß Ippener ein. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe verschafften sie sich Zutritt zum Objekt, erlangten dort aufbewahrte Pkw-Schlüssel und entwendeten einen Pkw, der vor der Werkstatt geparkt war. Dabei handelte es sich um einen 11-Jahre alten 3er BMW in silbergrau mit einem Kennzeichen aus Bremen ("HB - ..."). Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde auf 2.200 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 in Verbindung zu setzen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/4778529

