Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 91-Jährige wird misstrauisch: Falscher Wasserwerker sucht das Weite

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Montag, 8. Februar, im Stadtteil Dahl mit dem sogenannten Wasserwerker-Trick gescheitert. Eine 91-jährige Frau wurde misstrauisch. Der Betrüger suchte das Weite.

In einem Mehrfamilienhaus an der Richard-Wagner-Straße hatte eine männliche Person in Arbeitskleidung gegen 15.45 Uhr bei der Seniorin geklingelt und erklärt, er komme von den Wasserwerken; aufgrund der extremen Kälte müsse er das Wasser abstellen, da sonst die Rohre platzen würden. Im Badezimmer gab er der Frau die Anweisung, in der Dusche das Wasser laufen zu lassen. Er wolle sich in den Keller begeben, um dort das Wasser abzustellen. Sie solle jede Verfärbung des Wassers melden. Als der 91-Jährigen dies alles komisch vorkam und sie sagte, sie wolle erst mit Nachbarn sprechen und sich auch selbst mit in den Keller begeben, verließ der Mann die Wohnung, lief schnellen Schrittes die Treppen hinunter und verschwand aus dem Haus. Möglicherweise hielt sich eine weitere Person unbemerkt ebenfalls kurzzeitig in der Wohnung der 91-Jährigen auf. Nach ersten Feststellungen ist aber in diesem Fall nichts entwendet worden.

Die Beschreibung des falschen Wasserwerkers: männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, korpulent, dunkles Haar (zu einem Scheitel gekämmt), schwarzer Schnurrbart, rollendes R in der Aussprache, graue Arbeitskleidung tragend.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

