Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 96-Jährige wird Opfer eines Trickdiebstahls in der Wohnung

Mönchengladbach (ots)

Opfer eines Trickdiebstahls ist am Dienstag, 9. Februar, eine 96-jährige Frau im Stadtteil Windberg an der Viersener Straße geworden. Die Täter erbeuteten Schmuck.

Die Frau hatte gegen 12 Uhr einen Anruf von einer männlichen Person erhalten. Dieser Mann teilte ihr mit, dass der Heizungsregler in ihrem Bad ausgetauscht werden müsse. Am Nachmittag werde deshalb jemand bei ihr vorbeikommen. Gegen 14.30 Uhr erschienen dann zwei Männer an dem Haus. Einer ging mit der Frau in die Wohnung, der andere schien zunächst vor dem Haus zu warten, dürfte aber in einem unbemerkten Moment ebenfalls in die Wohnung gelangt sein. Letztlich habe der Mann im Badezimmer nichts ausgetauscht, sondern gesagt, dass er noch einmal wiederkommen müsse, berichtete die Frau. Nachdem die Männer das Haus verlassen hatten, stellte sie den Diebstahl ihres Schmucks fest.

Beide Täter sind etwa 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und korpulent, haben dunkle, kurze Haare, trugen dunkle Kleidung (keine Arbeitskleidung) und hatten ein sehr gepflegtes Erscheinungsbild; dem Aussehen nach vom Balkan stammend, so die Beschreibung.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

