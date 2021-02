Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Tageswohnungseinbruch in Gladbach

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Tageswohnungseinbruch am Dienstag, 9. Februar, in Gladbach an der Sittardstraße hat ein unbekannter Täter unter anderem mehrere Elektronikartikel entwendet.

Der Einbrecher hatte sich zwischen 14.30 und 15.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus gewaltsam an einer Tür zu schaffen gemacht und so Zugang zu der Wohnung erlangt.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell