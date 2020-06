Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - Einbruch in Lebensmitteldiscounter

Celle (ots)

Am vergangenen Wochenende, im Tatzeitraum von Samstagabend, 06.06.20, bis Montagmorgen, 08.06.20 drangen unbekannte Täter in einen Discounter in der Sudermannstraße in Hambühren ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über das Dach des Gebäudes und flexten in einem Büro einen Tresor auf. Sie entwendeten Bargeld in fünfstelliger Höhe und flüchteten anschließend vom Tatort. Die Polizei Celle hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auch verdächtigen Personen bzw. Fahrzeugen im Umfeld des Tatortes geben können, sich zu melden unter Telefon 05141/277-215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell