POL-RE: Recklinghausen: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

An einer Grundstücksausfahrt auf der Pellwormstraße in Recklinghausen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem 69- jährigen Autofahrer und einem 66- jährigen Fahrradfahrer. Der 69-jährige Recklinghäuser bog, heute zur Mittagszeit, aus der Grundstücksausfahrt nach rechts auf die Pellwormstraße ab und stieß dabei mit dem Recklinghäuser Fahrradfahrer zusammen. Der 66-Jährige verletzte sich leicht und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand leichter Sachschaden an den Fahrzeugen.

