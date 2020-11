POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.11.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Walldürn: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 31-Jährige bei einem Unfall am Montagmorgen auf der Bundestraße zwischen Walldürn und Rippberg zu. Die Frau geriet mit ihrem Kia ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke der Gegenfahrbahn. Der Kleinwagen wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. An dem Fahrzeug und an der Schutzplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Mosbach: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte eine 20-jährige Autofahrerin am Montagmorgen, gegen 8 Uhr im Bereich des Mosbacher Kreuz zwischen Neckarelz und Obrigheim. Ein Lastwagenfahrer war von der B 37 aus kommend auf die B 292 in Richtung Sinsheim gefahren, was zur Folge hatte, dass eine 23-jährige BMW-Fahrerin, die gerade in Richtung Obrigheim unterwegs war, hinter dem Lkw stark abbremsen musste. Die dahinter fahrende 20-jährige VW-Fahrerin erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf den BMW auf. Dabei wurden beide Fahrzeuglenkerinnen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro. Der Lastwagenfahrer, der möglicherweise nichts von dem Unfall mitbekommen hat, setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Sinsheim fort. Zur Erforschung des Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Mosbach nach Zeugen. Diese sollten sich unter der Telefonnummer 06261 8090 melden.

Mosbach: Brand in Entsorgungszentrum

Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten am frühen Dienstagmorgen zu einem Brand bei einer Entsorgungsfirma in einer ehemaligen Kaserne bei Neckarelz ausrücken. Aus bislang unbekannter Ursache geriet dort auf eine Fläche von rund 50 Quadratmetern ein Haufen Restmüll in Brand. Durch das Feuer entstand eine große Rauchsäule, ein Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung war jedoch nicht gegeben. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Verletzt wurde niemand, Gebäude wurden ebenfalls nicht in Mitleidenschaft gezogen.

