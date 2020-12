Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

HildesheimHildesheim (ots)

Lamspringe (hop): Am 02.12.20, um 11:05 Uhr, ereignete sich auf der L 488 zwischen Winzenburg und Lamspringe ein Verkehrsunfall. Ein Rettungswagen befuhr die Strecke in Richtung Lamspringe, als ihm im dortigen Waldstück etwa auf halber Strecke ein Lkw mit weißer Plane entgegenkam. Es kam zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge mit den jeweils linken Außenspiegeln beim Vorbeifahren. Am Außenspiegel des Rettungswagens entstand Sachschaden. Der Lkw setzte nach dem Zusammenstoß seine Fahrt fort,ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich beim PK Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell