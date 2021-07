Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Hausbewohner trifft im Hausflur auf Unbekannten

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagmorgen (10.35 Uhr) betrat ein bislang unbekannter Mann ein Wohnhaus an der Henrichenburger Straße. Die Hausbewohnerin befand sich zu dieser Zeit im Garten und hatte daher den Schlüssel in der Haustür stekcen lassen. Der Ehemann befand sich zu dieser Zeit im Haus. Letzterer traf im Hausflur auf den Unbekannten und sprach diesen direkt an. Nach einem kurzen Wortwechsel flüchtete der Mann unvermittelt mit einem schwarzen Fahrrad über die Henrichenburger Straße in Richtung Schmalkalder Straße. Beute hatte er keine gemacht. Täterbeschreibung: ca. 25 Jahre alt, ca. 1,75-1,80m groß, stabile Statur, dunklerer Hauttyp, sprach deutsch, weißes T-Shirt, schwarze lange Hose, schwarzer Rucksack.

Zeugenhinweise zur flüchtigen Person werden über die Tel. 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell