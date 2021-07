Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Einbruch in Ferienhaus

Lippe (ots)

(HR) In der Zeit zwischen Freitagnachmittag 17:00 Uhr und Montagmorgen 10:00 Uhr gelangten unbekannte Täter auf das Gelände des Feriendorfes an der Ulmenallee in Blomberg. Dort entwendeten sie von mehreren Gebäuden die zugänglichen Feuerlöscher. Weiterhin brachen die Täter an einem zurzeit unbewohnten Ferienhaus die Eingangstür auf und nahmen diverse Einrichtungsgegenstände an sich. Anschließend flüchteten sie damit in unbekannte Richtung. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, meldet diese bitte der Polizei Lippe unter der Telefonnummer 05231 6090

