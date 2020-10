Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrugsmasche durch angebliche Mitarbeiter einer Computerfirma, LK MSE

Waren (ots)

In den letzten Tagen sind im Bereich von Waren/ Müritz vermehrt Meldungen durch Bürger eingegangen, dass diese durch die Firma Microsoft angerufen wurden. Angeblich müsse ein Sicherheitsupdate auf dem PC / Laptop installiert werden und der angebliche Vertreter von Microsoft hilft dem Betroffenen dabei. Hierbei handelt es sich offensichtlich um eine Betrugsmasche, die darauf abzielt, sich externen Zugang zum PC zu verschaffen und an die Daten oder an das Vermögen zu gelangen. Trickbetrüger setzen ihre potenziellen Opfer gern unter Druck, in dem sie ständig anrufen oder das Opfer auch bitten, in der Nähe des Telefons zu bleiben. Das Opfer kommt in diesen Fällen kaum dazu, in Ruhe nachzudenken. Zudem werden gern Ängste geschürt. Die Angst davor, durch einen vermeintlichen Hacker Schäden am Computer zu haben. Generell sollten Telefonate immer dann beendet werden, wenn Geldforderungen kommen oder wenn Bankdaten oder Tan-Nummern verlangt werden.

