POL-PDKL: A6/Ramstein-Miesenbach, Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Polizeidirektion Kaiserslautern

Ramstein-Miesenbach (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf der A6 zwischen der Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach und dem Autobahnkreuz Landstuhl zu einem Auffahrunfall. Der 23 jährige Fahrer eines BMW fuhr auf den vor ihm verkehrsbedingt bremsenden VW Caddy eines 58 jährigen auf. Durch den Aufprall wurden die Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Zwei Insassen wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Während der Unfallaufnahme war der rechte und der mittlere Fahrstreifen in Richtung Saarbrücken gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 18.000 Euro.|past

