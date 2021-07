Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Betrunkener Randalierer landete im Polizeigewahrsam

Bonn (ots)

In der Nacht zu Freitag (02.07.2021) meldete ein Angestellter einer Tankstelle an der Kölnstraße in der Bonner Innenstadt einen Randalierer.

Den Angaben des Melders zufolge hatte der Mann um 02:40 Uhr eine Bierflasche gegen das Fenster der Tankstelle geworfen und war in Richtung des Bertha-von-Suttner-Platzes davongelaufen. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten die alarmierten Polizeibeamten den Tatverdächtigen dort auch antreffen und kontrollieren. Der mit rund 3,2 Promille alkoholisierte 37-Jährige begann sofort, die eingesetzten Beamten zu beleidigen.

Diese nahmen den weiterhin aggressiven Mann daraufhin zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam und brachten ihn ins Polizeipräsidium. Von dort wurde er am Freitagvormittag wieder entlassen. Gegen ihn wird nun weiter ermittelt.

