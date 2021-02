Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bagatellunfall führt zu Strafanzeige

Kaiserslautern (ots)

Ein vermeintlicher "Bagatellunfall" hat einem Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstag eine Strafanzeige eingebracht. Der 38-Jährige war am Vormittag mit seinem Auto im Stadtteil Einsiedlerhof unterwegs. Als er gegen 9.30 Uhr von der Kaiserstraße in die Jacob-Pfeiffer-Straße abbiegen wollte und sich auf der Rechtsabbiegerspur einordnete, fuhr der nachfolgende Wagen auf und stieß gegen das Heck. Glück im Unglück: Verletzt wurde niemand und mit bloßem Auge war auch kein Sachschaden an den Fahrzeugen zu erkennen.

Allerdings stellte die ausgerückte Streife beim Austausch der Personalien der beiden Beteiligten fest, dass der 38-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Pkw wurde deshalb vor Ort auf einem Parkplatz abgestellt und der Zündschlüssel sichergestellt, um zu verhindern, dass der Mann den Wagen weiter benutzt. Auf den 38-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. |cri

