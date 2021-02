Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Romance-Scamming: Mutmaßliche Geldboten festgenommen

Kreis Kusel (ots)

Die Polizei hat am Montag im Kreis Kusel zwei mutmaßliche Betrüger festgenommen. Der Verdächtigen im Alter von 49 Jahren und dem Verdächtigen im Alter von 35 Jahren wird vorgeworfen, als Geldboten und damit als Mittäter in einem Fall von Love-Scamming (auch Romance-Scamming, siehe: https://s.rlp.de/TjPh0) tätig gewesen zu sein.

Ein angeblicher Soldat täuschte einer 59-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein die große Liebe vor. Die Frau hatte den Mann im Januar über Soziale Medien kennengelernt. Er sei in Kabul stationiert und stehe kurz vor seiner Pensionierung. Schnell gewann der vermeintliche Liebhaber das Vertrauen der 59-Jährigen. Er brachte sie dazu, mehr als 10.000 Euro von ihrem Bankkonto abzuheben. Das Geld benötige der Mann angeblich, um Pakete mit persönlichen Sachen nach Deutschland zu schicken. Die 59-Jährige übergab die Summe einem Boten. Dann forderte der vermeintliche Liebhaber mehr Geld, diesmal für Zollgebühren. Als es am Montagabend zur Geldübergabe kommen sollte, nahm die Polizei die beiden mutmaßlichen Geldboten fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kaiserslautern Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Die Verdächtigen bestritten den Betrugsvorwurf und erklärten, für andere gehandelt und einen kriminellen Hintergrund der Geldübergabe nicht gekannt zu haben. Die Frau und der Mann kamen in Haft. |erf

