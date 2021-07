Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A62/Landstuhl, Zu schnell auf der Autobahn

Landstuhl (ots)

Eine Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste hat am Montagnachmittag den Verkehr auf der A62 überwacht. Das mit einer Video-Messanlage ausgestattete Fahrzeug wurde unmittelbar vor dem Hörnchenbergtunnel mit hoher Geschwindigkeit von einem VW Golf überholt. Die Fahrerin fuhr mit unvermindertem Tempo in einem auf 100 km/h und danach auf 80 km/h beschränkten Bereich in Richtung Trier. Nach zwei Geschwindigkeitsmessungen staunten die Beamten nicht schlecht. Diese ergaben Werte von 157 und 136 km/h. Die Frau wurde gestoppt und mit ihrem Fahrverhalten konfrontiert. Neben einem Bußgeld in Höhe von 640 Euro muss sie auch mit einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen.|zvd

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell