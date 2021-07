Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen gegen 08:00 Uhr kam es an der Kreuzung Saarbrückerstraße/Schmittweilerstraße zu einem Auffahrunfall. Ein 20-Jähriger Fahrzeugführer übersah an der Kreuzung, dass die vor ihm befindliche 27-Jährige Fahrzeugführerin, beim linksabbiegen in die Schmittweilerstraße verkehrsbedingt anhalten musste, weshalb er ungebremst auf das Fahrzeug auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 20.000,-EUR. Die Insassen wurden bei dem Unfall leichtverletzt und zur Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge mussten beide Abgeschleppt werden. |pikus

