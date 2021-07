Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dach bei Verkehrsunfall beschädigt

Lohnweiler (ots)

Fahrer bleibt mit Ladung an Dachüberstand hängen. Am späten Donnerstagabend befuhr der Mann mit seinem landwirtschaftlichen Gespann die Römerstraße. An einer Engstelle streifte er mit den auf dem Anhänger geladenen Heuballen ein dortiges Anwesen. Hierbei wurde das Dach und die Dachrinne beschädigt. |pilek

