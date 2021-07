Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gartenstuhl und Deko-Figur entwendet

Glanbrücken (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ungehindert in einen frei zugänglichen Garten in der Dorfstraße. Dort entwendeten sie einen Gartenstuhl sowie eine Deko-Figur. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Lauterecken unter der Nummer 06382-911 0 in Verbindung zu setzen. |pilek cs

