Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 7. Juni 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Diebstahl von Katalysatoren

Samstag, 05.06.2021, bis Sonntag, 06.06.2021

In der Nacht von Samstag auf Sonntag bauten unbekannte Täter die Katalysatoren von drei im Stadtgebiet Wolfenbüttels zum Parken abgestellter PKW ab und entwendeten diese. Betroffen waren ein BMW in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße, ein BMW in der Straße Am Seeligerpark sowie ein VW in der Anton-Ulrich-Straße. Der Schaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

202100647714, 648487 u. 647961

Hornburg: 84-jähriger Senior Opfer eines Trickbetrügers

Mittwoch, 02.06.2021, gegen 12:00 Uhr

Ein 84-jähriger Senior aus Hornburg ist am Mittwochmittag in Hornburg, Brauner Schlag, vor dem dortigen Geldinstitut, Opfer eines Trickbetrügers geworden. Demnach sei er von einem unbekannten jugendlichen Mann mit Sonnenbrille angesprochen worden und um das Wechseln von einem 2 Euro Geldstück gebeten worden. Bei der Nachschau in der Geldbörse sei der Unbekannte dem Senior "behilflich" gewesen. Kurze Zeit später habe der Senior dann das Fehlen eines größeren dreistelligen Bargeldbetrages festgestellt. Der Unbekannte hatte sich inzwischen in unbekannte Richtung entfernt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell