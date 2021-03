Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuch des Ausspähens von Daten

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, Donnerstag, 18.03.21 - Montag, 29.03.21

BAD GANDERSHEIM (schw) - Handybesitzer werden vor einer neuen Betrugsmasche "Smishing" gewarnt. Smishing ähnelt der Betrugsmasche "Pishing", bei der Schadsoftware per E-Mail versendet wird, beim Smishing erfolgt die Versendung von entsprechender Software per SMS über das Mobiltelefon. Über einen zugesandten Link wird versucht eine Schadsoftware, die häufig als eine Art Updade getarnt ist, auf dem Handy zu installieren. Nach der Installation der Software können die Täter auf persönliche Daten auf dem Handy zugreifen.

Im aktuellen Fall erhielt eine 57-jährige Bad Gandersheimerin per SMS mehrere Kurznachrichten, in denen sie aufgefordert wurde, einen Link zu öffnen, um in eine Paketverfolgung Einblick nehmen zu können. Da die Bad Gandersheimerin jedoch kein Paket erwartete, kam sie der Aufforderung nicht nach und wurde somit vor dem Ausspähen ihrer Daten auf dem Mobiltelefon bewahrt.

Daher rät die Polizei vor besonderer Vorsicht: Bleiben Sie wachsam uns skeptisch, wenn Sie unaufgefordert Kurznachrichten von Ihnen unbekannten Telefonnummern erhalten. Folgen Sie solchen Links auf keinen Fall, da Sie sonst gegebenenfalls Schadstoffsoftware auf Ihrem Smartphone installieren.

