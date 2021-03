Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 37-jähriger Hannoveraner führt Pkw unter dem Einfluss von Drogen, ohne Führerschein und Versicherung

Einbeck (ots)

Einbeck (kir) Am Vormittag des 29.03.2021 konnte durch die Einbecker Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der 'Tiedexer Straße' in Einbeck ein 37-jähriger Pkw-Führer angehalten und kontrolliert werden, der ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz unterwegs gewesen ist. Des Weiteren steht der Mann im Verdacht, sein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell