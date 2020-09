Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Person von drei Männern angegriffen

Meppen (ots)

Am späten Freitagabend wurde ein 21-Jähriger auf dem Schullendamm in Meppen von drei unbekannten Personen angegriffen. Der junge Mann hatte sich im Bereich eines dortigen Parkplatzes mit Freunden getroffen. Gegen 22.30 Uhr kamen drei Männer auf die Gruppe zu, bespuckten das Opfer und schlugen mit einem stumpfen Gegenstand gegen dessen Kopf. Die Angreifer waren 1,70 bis 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 entgegen.

