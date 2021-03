Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Gerichtsstraße, Sonntag, 28.03.21, 19.00 Uhr - Montag, 29.03.21, 08.00 Uhr

EINBECK (schw) - In der Zeit von Sonntag, 28.03.21, 19.00 Uhr bis Montag, 29.03.21, 08.00 Uhr stellte eine 27-jährige Einbeckerin ihren Pkw Fiat am Fahrbahnrand der Gerichtsstraße, in Kreiensen ab. In dieser Zeit wurde der Außenspiegel des Pkw durch eine bislang unbekannte Person beschädigt, so dass dieser aus der Verankerung brach und nur noch durch die Verkabelung am Pkw gehalten wurde. Durch die Beschädigung entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100,- EUR Zeugen, die in der oben genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

