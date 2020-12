Feuerwehr Bochum

FW-BO: PKW Brand in einer Tiefgarage in Bochum Wattenscheid

BochumBochum (ots)

Um 18.05 gingen mehrere Anrufer bei der Leitstelle der Feuerwehr Bochum ein, die einen PKW Brand in einer Tiefgarage an der Otto Brenner Straße meldeten. Als der zuständige Löschzug der Feuerwache Wattenscheid an der Einsatzstelle eintraf drang dichter Rauch aus einer Tiefgarage in einem Hinterhof. Zwei Trupps unter Atemschutz gingen mit einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung in die Tiefgarage vor. Der brennende PKW stand direkt auf einem Stellplatz neben der Zufahrt und konnte so schnell abgelöscht werden. Die Tiefgarage konnte über zwei Treppenräume aus angrenzenden Wohnhäuser betreten werden, in diese Zugänge wurden von drei Trupps unter Atemschutz Hochleistungslüfter positioniert. Durch diese Belüftungsmaßnahme konnte die Tiefgarage schnell vom Rauch befreit werden. Personen wurden keine verletzt. Der Einsatz war nach ca 1,5 Stunden abgeschlossen.

Insgesamt waren 41 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Bochum

Pressestelle

E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de

Telefon: 0234/9254-978

Verfasser: Markus Wendelberger

http://notfallinfo-bochum.de

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell