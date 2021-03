Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Lkrs. TUT) Verkehrspolizei nimmt Laster unter die Lupe 10.3.21

Geisingen (ots)

Bei einer Schwerpunktkontrolle am Mittwoch von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr auf der B31 auf den Parkplätzen am Wartenberg sind von der Verkehrspolizei mehrere Lastwagenfahrer kontrolliert worden. Es wurden 14 Verstöße festgestellt, die von den Beamten geahndet worden sind. Hauptsächlich wurden bei den Lasterfahrern Geschwindigkeitsüberschreitungen moniert. Die Polizei wird auch in den nächsten Tagen weitere Kontrollen durchführen.

