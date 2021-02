Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gelage in Schutzhütte endet mit Corona-Anzeigen

Hamm-Heessen (ots)

In der Nacht von Freitag (19. Februar) auf Samstag (20. Februar) wurde eine Schutzhütte im Heessener Wald offenbar zur Veranstaltungsstätte einer illegalen Party. Die Teilnehmer hinterließen eine Spur der Vermüllung durch Verpackungsmaterialien, leeren Flaschen und Erbrochenem, durch die sich mehrere vorbeigehende Fußgänger am frühen Samstgamorgen animiert fühlten, die Polizei zu informieren. Die Ordnungshüter trafen gegen 9.15 Uhr in der Hütte auf drei erheblich alkoholisierte Teenager im Alter zwischen 15 und 18 Jahren. Da sie gegen Coronavorschriften verstießen, wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Stellvertretend für die unbekannten, weiteren Partygänger wurden sie verpflichtet, die Schutzhütte wieder aufzuräumen.(es)

