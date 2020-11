Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-West: Einbrecher von Bewohner überrascht - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt-West (ots)

Ein unbekannter Täter brach am Mittwochmittag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Neckarstadt-West ein. Der Einbrecher hebelte kurz nach 13 Uhr die Tür einer Erdgeschosswohnung eines Anwesens in der Stockhornstraße auf. Im Flur versuchte er erfolglos eine verschlossene Zimmertür aufzuhebeln, weshalb er sein Glück an einer weiteren verschlossenen Tür versucht. Hierdurch wurde ein 27-jähriger Mann, der in diesem Zimmer schlief. Er rief laut, wer dort sei. Daraufhin suchte der Einbrecher das Weite und war verschwunden, bis der 27-Jährige sein Zimmer verlassen hatte.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

