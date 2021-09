Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Kabelbrand an Strommasten

Reutlingen (ots)

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Seinen Führerschein abgeben musste ein 31-Jähriger nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in Gönningen. Der Mann war mit seinem Skoda gegen zwölf Uhr auf der Hechinger Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der dortigen Einmündung missachtete er die Vorfahrt einer von links kommenden, 25 Jahre alten Mercedes-Lenkerin. Bei dem anschließenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung des 31-Jährigen. Ein entsprechender Test lieferte ein vorläufiges Ergebnis von über 1,5 Promille. Neben seinem Führerschein musste der Mann deshalb auch Blutprobe abgeben. (rn)

Nürtingen (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Einfamilienhaus in der Pfeiferstraße in Hardt ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Der Täter verschaffte sich im Zeitraum zwischen Samstag, zwölf Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr, über eine aufgebrochene Tür Zutritt zum Gebäude. Erkenntnisse über ein mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): Einbrecher in Vereinsheimen und Lebensmittelladen unterwegs

In zwei Vereinsheime in der Straße Hammerschmiede im Stadtteil Berkheim ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. An der ersten Tatörtlichkeit versuchten bislang unbekannte Täter zunächst vergeblich, die Eingangstür aufzuhebeln beziehungsweise ein Fenster einzuwerfen. Über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür gelangten die Unbekannten letztendlich ins Gebäude und durchwühlten dieses. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Beim zweiten Vereinsheim schoben die Einbrecher einen Rollladen hoch und hebelten das dahinterliegende Fenster auf. Die Eingangstür hatte ebenfalls den Tätern standgehalten. Beim Durchstöbern der Räumlichkeiten stießen sie ersten Erkenntnissen nach auf Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der angerichtete Sachschaden an beiden Gebäuden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Am Montagmorgen wurde noch ein Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in der Esslinger Stadtmitte angezeigt. In der Zeit von Samstag, 20.10 Uhr, bis Montag, kurz vor 7.30 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine gewaltsam geöffnete Eingangstür ins Innere des Ladens in der Blumenstraße. Dort hebelte er eine weitere Tür auf und erbeutete bei der Suche nach Bargeld mehrere hundert Euro.

Das Polizeirevier Esslingen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen. (ms)

Wendlingen (ES): Einbruch in Stadthalle

In die Stadthalle in der Marktgasse ist am Wochenende eingebrochen worden. Zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 9.45 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zur Halle. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. (sm)

Rottenburg (TÜ): Auf vorausfahrenden Pkw aufgefahren

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 63-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der B 28 bei Seebronn erlitten. Ein 29-Jähriger befuhr mit seinem BMW gegen 14.45 Uhr die Bundesstraße in Richtung Autobahn. Kurz vor der Abzweigung nach Seebronn fuhr er auf den vorausfahrenden Mercedes des 63-Jährigen auf, der aufgrund eines vor ihm abbiegenden Pkw verkehrsbedingt bremsen musste. Der 63-Jährige begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 9.000 Euro. (rn)

Bisingen-Zimmern (ZAK): Kabelbrand an Strommasten

Aufgrund eines technischen Defekts an einem Strommasten ist es am Sonntagvormittag zum Stromausfall in Bisingen gekommen. Gegen zehn Uhr hatten mehrere Anwohner Knallgeräusche und Funkenflug ausgehend von dem Strommasten in der Straße In der Schlicht wahrgenommen. Daraus entwickelte sich in der Folge ein Kabelbrand, den die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und zwölf Feuerwehrleuten angerückt war, schnell unter Kontrolle hatte. Anschließend kümmerten sich Servicetechniker des Stromanbieters um die Wartung. Als Auslöser des technischen Defekts könnte den ersten Erkenntnissen zufolge ein Specht in Betracht kommen, der auf das Kabel eingehackt hatte. (sm)

Hechingen (ZAK): Gegen geparkten Lkw gekracht

Auf etwa 17.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den 33-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Heiligkreuzstraße verursacht hat. Der Mann war gegen 19.40 Uhr mit seinem Audi A3 auf der Heiligkreuzstraße aus Richtung Boll kommend unterwegs. Kurz nach dem Ortsbeginn kam er mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach rechts und prallte nahezu ungebremst ins Heck eines dort ordnungsgemäß geparkten Lkw. Der Audi-Fahrer wurde dabei zum Glück nur leichtverletzt. Ein Rettungswagen war vor Ort nicht notwendig. Der Audi wurde bei der Kollision so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. (cw)

