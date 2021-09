Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Etliche Unfälle mit Verletzten, Streitigkeiten, Einbruch, Brände

Reutlingen (ots)

Streitigkeiten in Asylunterkunft

Am späten Freitagabend sind mehrere alkoholisierte Bewohner einer Asylunterkunft aneinandergeraten. Die Polizei musste zunächst kurz nach 23.00 Uhr in die Ringelbachstraße ausrücken, um den lautstarken Streit der Beteiligten zu schlichten. Kurz nach Mitternacht waren mehrere Streifenwagenbesatzungen im Einsatz, da ein mit knapp zwei Promille alkoholisierter Mann Mitbewohner mit einem Küchenmesser bedrohte. Der 30-jährige Störer, der vor Ort nicht beruhigt werden konnte, musste letztlich in Gewahrsam genommen werden und verbrachte die restliche Nacht in einer Polizeizelle.

Metzingen (RT): Einbruch

Unbekannte sind am Freitagabend in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 20.20 Uhr in ein Wohnhaus im Wohngebiet Haugenrain eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam über die Terrassentüre Zutritt und durchwühlten das komplette Haus. Hierbei erbeuteten sie etwas Schmuck und hinterließen entsprechenden Sachschaden. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten am Tatort die Spuren.

Münsingen (RT): Brand

Am Freitagabend gegen 18.45 Uhr hat es auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Wittenberger Weg gebrannt. Ein Anwohner hatte noch vor Eintreffen der Feuerwehr erste Löschversuche unternommen, die Bewohner selbst waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar.

Münsingen (RT): Mehrere verletzte Motorradfahrer - zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Zu mehreren Unfällen mit Motorradfahrern ist es am späten Freitagnachmittag auf der L 230 zwischen Magolsheim und Böttingen gekommen. Zunächst kam gegen 17.30 Uhr ein 28-jähriger Kawasaki-Fahrer in einer leichten Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr anschließend über einen querliegenden Baumstamm. Nach mehreren Metern kam der aus dem Alb-Donau-Kreis stammende Motorradfahrer im Wald in Unfallendlage. Mit schwersten Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Das unfallbeschädigte Motorrad musste aufwendig geborgen und durch einen Abschleppdienst versorgt werden. Aufgrund dieses Unfalls hat sich ein 28-jähriger Fahrer einer Aprilia, welcher hinter dem zuerst verunfallten Kawasaki-Fahrer fuhr, so erschrocken, dass er zu weit nach rechts geriet, gegen eine Schutzplanke prallte und stürzte. Auch er wurde vor Ort durch die Rettungskräfte versorgt, musste jedoch nicht in eine Klinik gebracht werden. An seiner Aprilia entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Nur wenige Minuten später und ein paar hundert Meter weiter, ist auf der gleichen Strecke in Richtung Magolsheim eine 58-jährige Motorradfahrerin aus dem Alb-Donau-Kreis gestürzt. Sie erkannte den Rückstau auf Grund der vorigen Unfälle zu spät. Da sie zudem noch zu schnell unterwegs war musste sie so stark abbremsen, dass sie die Kontrolle über ihr Motorrad der Marke Triumph verlor und in die Leitplanke prallte. Die 58-Jährige wurde ebenfalls mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Das unfallbeschädigte Motorrad wurde durch Angehörige versorgt. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten, bei denen neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die Feuerwehr im Einsatz war, war die L 230 für ca. eineinhalb Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Baltmannsweiler (ES): Widerstand gegen Polizeibeamte

In den Nachtstunden zum Samstag ist es im Bereich des Sportgeländes in Baltmannsweiler zu einem Streit gekommen. Gegen 22.45 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass es bei den Sportanlagen in Baltmannsweiler zu einem Vorfall mit einem Messer gekommen sei. Bei der Abklärung vor Ort konnte festgestellt werden, dass es zu einer Bedrohung von mehrerer Heranwachsender durch einen 30-Jährigen aus Baltmannsweiler kam. Weiter sollte abgeklärt werden, inwieweit ein 19-Jähriger aus Baltmannsweiler mit dem Streit zu tun hatte. Dieser versuchte jedoch zu Fuß zu flüchten. Er konnte aber von den Polizeibeamten eingeholt und überwältigt werden, wobei er sich heftig mit Schlägen und Tritten zur Wehr setzte. Bei der Durchsuchung des 19-Jährigen konnte von den Beamten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Altbach (ES): Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr ist es zu einem Unfall mit einem leichtverletzen E-Scooter-Fahrer gekommen. Ein 52-jähriger Motorradfahrer wollte mit seiner Harley-Davidson von der Esslinger Straße ordnungsgemäß nach rechts in die Sedanstraße abbiegen. Dies wurde von dem 29-jährigen E-Scooter-Fahrer, welcher zeitgleich den parallel verlaufenden Geh- und Radweg befuhr, übersehen. Trotz roter Fußgängerampel fuhr der E-Scooter-Fahrer über die Sedanstraße. Um eine Kollision zu verhindern, bremsten beide Fahrzeugführer ab und kamen in der Folge zu Fall. Hierbei verletzte sich der 29-Jährige leicht und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

Filderstadt (ES): Betrunken Fußgänger gefährdet

Weil sie unter Alkoholeinfluss am Freitagnachmittag gegen 17.00 Uhr einen Fußgänger gefährdet hat, hat eine 43-jährige Autofahrerin ihren Führerschein abgeben müssen. Die Frau wollte mit ihrem Audi auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Plieninger Straße ausparken und übersah hierbei den 25-jährigen Fußgänger. Bei der leichten Kollision des Fahrzeugs mit dem Bein des Fußgängers wurde der 25-Jährige nicht verletzt. Ohne sich um das Wohlergehen des Fußgängers zu kümmern, fuhr die 43-Jährige nach Hause. An der Wohnanschrift konnte sie daraufhin mit über 2,5 Promille angetroffen werden und musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfall zwischen Radfahrern

Zwei Fahrradfahrer sind am Freitagabend auf dem Bundeswanderweg im Siebenmühlental miteinander kollidiert. Gegen 18.15 Uhr befuhr ein 57-Jähriger den Radweg von der Burkhardtsmühle in Richtung Musberg und wollte eine dreiköpfige Radgruppe überholen. Hierbei nahm er den entgegenkommenden 29-jährigen Rennradfahrer zu spät wahr, wonach es beim Überholen zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrradfahrer trugen einen Helm und mussten aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An den stark beschädigten Fahrrädern beläuft sich der Gesamtschaden auf etwa 9.000 Euro.

Rottenburg (TÜ): Schwerverletzter Radfahrer

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer ist es am Freitagnachmittag gegen 17.20 Uhr auf dem Verbindungsweg von Schwalldorf nach Bieringen gekommen. Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad die abschüssige Straße und kam an einer querverlaufenden, im Boden eingelassenen, Regenrinne zu Fall. Durch den Sturz zog sich der Radfahrer, der ohne Helm unterwegs war, eine Kopfverletzung und mehrere Schürfwunden zu. Er musste durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Am Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 100 Euro.

Burladingen (ZAK): Brandstiftung an Fahrzeug

Zu einem Fahrzeugbrand ist es am späten Freitagabend gegen 23.00 Uhr in Burladingen im Ortsteil Stetten unter Holstein gekommen. Durch bislang unbekannte Täter wurde ein in der Kohlplatte abgestellter und nicht zugelassener Lkw der Marke Mercedes-Benz in Brand gesetzt. Die Flammen griffen auf das Führerhaus des Lkw sowie nebenan liegendes Bauholz über, konnten jedoch zügig durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 16.000 Euro. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ratshausen (ZAK): Mit Motorrad von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitagabend ist es auf der K 7170 zwischen Hausen am Tann und Ratshausen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 25-Jähriger schwere Verletzungen erlitten hat. Zu dem Unfall kam es, als ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Villingen-Schwenningen gegen 18.20 Uhr mit einem Bekannten, der ebenfalls mit dem Motorrad unterwegs war, die Kreisstraße in Richtung Ratshausen befuhr. In einer scharfen Rechtskurve kam er vermutlich auf Grund mangelnder Fahrpraxis und überhöhter Geschwindigkeit nach links in den Grünstreifen. Anschließend fuhr er durch den Straßengraben und prallte schließlich gegen die Dole einer Feldwegeinmündung. Hierdurch wurde er von seinem Motorrad geschleudert und kam auf der Straße schwer verletzt zum Liegen. Er musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Das beschädigte Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Hechingen (ZAK): Ein Verletzter nach Vorfahrtsverletzung

Am Freitagabend ist es gegen 20.10 Uhr an der Kreuzung Gutleuthausstraße / Sigmaringer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten gekommen. Ein 28-jähriger Fiat-Fahrer missachtete die Vorfahrt eines Rollerfahrers, der auf der Bahnhofstraße geradeaus weiter in die Sigmaringer Straße fuhr. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 16-jährige Rollerfahrer mit seiner Yamaha stürzte und sich verletzte. Er wurde mit mittelschweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell