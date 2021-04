Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zu viel getrunken

Am Dienstag endete ein Umparkversuch in Heidenheim gegen einer Hausfassade.

Zeugen informierten die Polizei gegen 0.30 Uhr. Ein 33-Jähriger war mit einem VW in der Rosensteinstraße gegen eine Hausfassade gefahren. Der wollte wohl nur das Auto umparken. An der Fassade und am Auto entstand geringer Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der 33-Jährige hatte zu viel getrunken. Das bestätigte der Alkomattest. In einem Krankenhaus wurde ihm Blut abgenommen. Einen Führerschein hat er nicht. Seine Beifahrerin und Autobesitzerin konnte das Auto nicht umparken, da auch sie zu viel getrunken hatte. Ein Abschlepper kam und veränderte den Standort des VW. Beide sehen nun Anzeigen entgegen.

