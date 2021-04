Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Unfall mit Fahrerflucht schwer verunglückt

Paderborn-Sennelager (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht an der Bielefelder Straße ist ein mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinwirkung stehender Autofahrer bei Paderborn Sennelager schwer verunglückt.

Gegen 09.30 Uhr befuhr ein Ford Mustang das Tankstellengelände der Shell-Tankstelle nahe der A33-Anschlussstelle. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Zaun. Der Tankwart verständigte die Polizei und sprach mit dem Unfallverursacher. Als eine Streife auf das Tankstellengelände fuhr, setzte sich der Mustang-Fahrer wieder in sein Auto und fuhr in Richtung Sennelager davon.

Die Streife forderte Verstärkung an und fuhr dem Mustang nach. Am Ortseingang Sennelager blockierte ein Streifenwagen die Straße, um den Mustang anzuhalten. Dieser beschleunigte, fuhr an einer Mittelinsel vorbei und lenkte dann unmittelbar vor dem Polizeifahrzeug scharf nach links. Der Wagen touchierte den Streifenwagen leicht und kam von der Straße ab. Er fuhr über den Gehweg sowie eine Schotterfläche und prallte frontal gegen eine Garagenecke. Der Fordfahrer sprang sofort aus dem Auto und flüchtete zu Fuß weiter.

Auf der Flucht beschädigte er ein Gartentor. In einem Vorgarten konnte er von Polizeibeamten ergriffen werden. Der 34-jährige wies eine Kopfverletzung auf und zeigte Anzeichen von Alkoholkonsum. Er gab selbst an, auch Drogen genommen zu haben. Einen Führerschein hatte der Bielefelder nicht. Dann verlor der Mann das Bewusstsein. Offenbar hatte er sich bei dem Frontalunfall schwere Verletzungen zugezogen und musste sofort notärztlich behandelt werden. Der eingesetzte Notarzt forderte wegen des lebensbedrohlichen Zustands einen Rettungshubschrauber an, mit dem der Verletzte in ein Krankenhaus nach Bielefeld geflogen wurde.

Am Ford Mustang war Totalschaden entstanden. Das Auto wurde sichergestellt. Gegen den 34-Jährigen läuft jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts mehrfacher Fahrerflucht, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Alkohol- und Drogeneinwirkung.

