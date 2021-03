Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtige festgenommen

Recklinghausen (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Sonntagabend, gegen 21:45 Uhr, drei junge Männer bei dem Versuch in eine Schule an der Straße Förenkamp einzubrechen. Sie informierte die Polizei. Zwei Männer aus Bottrop (17 J. und 22 J.) konnten im Umfeld angetroffen werden. Auf einen 15-jährigen Bottroper trafen die Polizeibeamten noch an der Schule. Alle drei wurden vorläufig festgenommen.

An einem der Fenster entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell