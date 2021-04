Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Alb-Donau-Kreis - Ergänzende Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei: Erstes Ergebnis nach Obduktion.

Ulm (ots)

Wie bereits am Montag und Dienstag unter (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4899741 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4900761) berichtet, steht eine 36-jährige Mutter unter dringendem Tatverdacht, ihre drei und sechs Jahre alten Kinder Sonntagnacht im Raum Ehingen ermordet zu haben. Die Frau befindet sich inzwischen in einem Justizvollzugskrankenhaus. Am Dienstag wurden die Leichen obduziert. Äußere Verletzungen an den Kindern stellten die Sachverständigen dabei nicht fest. Nun folgen weitere Untersuchungen, die noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden.

