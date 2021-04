Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Alb-Donau-Kreis - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei: Haftbefehl gegen Mutter nach Tötungsdelikt ergangen.

Wie unter (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4899741) berichtet, ist eine 36-Jährige dringend verdächtig, Sonntagnacht in der Region Ehingen ihre beiden drei und sechs Jahre alten Kinder getötet zu haben. Noch am Montag wurde die Frau vorläufig festgenommen. Bislang macht sie keine Angaben zum Tatgeschehen. Auch ein Ergebnis der Obduktion liegt den Ermittlern noch nicht vor. Am Dienstag wurde die Frau der zuständigen Haftrichterin am Amtsgericht vorgeführt. Sie erließ Haftbefehl gegen die 36-Jährige wegen des dringenden Verdachts des zweifachen Mordes. Die Tatverdächtige befindet sich nun in einem Justizvollzugskrankenhaus. Die Ermittlungen der Ulmer Kriminalpolizei zum Hergang der Tat dauern weiter an. Das Motiv für die Tat vermutet die Polizei im familiären Bereich. Die Staatsanwaltschaft beabsichtigt, die Beschuldigte im Hinblick auf ihre Schuldfähigkeit zur Tatzeit psychiatrisch begutachten zu lassen.

