Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Zu viel Personen in einer Wohnung

Am Montag verstießen mehrere Personen gegen die Infektionsschutzbestimmungen in Riedlingen.

Ulm (ots)

Gegen 16.45 Uhr meldeten Zeugen mehrere Personen in einer Wohnung in der Ilgengasse. Die Polizei überprüfte die Wohnung. In der Wohnung befanden sich insgesamt fünf Männer im Alter zwischen 16 und 49 Jahren. Sie stammten aus fünf verschiedenen Haushalten. Sie trugen weder Masken, noch hielten sie sich an Mindestabstände. Die vier dort nicht wohnhaften Männer verließen die Wohnung. Die Fünf müssen nun mit Anzeigen nach der Corona Verordnung rechnen.

