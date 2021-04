Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Jugendliche Einbrecher festgenommen

Auf frischer Tat erwischte die Polizei am Montag zwei Buben bei Erbach.

Ulm (ots)

Gegen 14 Uhr waren die beiden 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen auf dem Weg zu dem ehemaligen Militärgelände. Eine Zivilstreife der Polizei hatte die beiden beobachtet. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten Einbruchwerkzeug, mit welchem sie sich Zugang zu dem umzäunten Areal verschaffen wollten. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Buben in den vergangen Monaten mehrfach auf das Gelände gelangten und in den Gebäuden unterwegs waren. Dabei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

