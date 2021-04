Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Sachbeschädigung am Haltepunkt Putzkau

Bischofswerda (ots)

Am Bahnhaltepunkt in Putzkau wurde in den vergangenen Tagen die elektronische Fahrgastinformation durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Die Bundespolizei Ebersbach wurde durch die DB AG über die Beschädigung informiert und hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine genaue Schadenshöhe kann noch nicht genannt werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Beschädigung machen können werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Ebersbach unter der Telefonnummer 03586 / 76020 zu melden

