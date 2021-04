Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet

Hoher Sachschaden und zwei verletzte Personen sind das Resultat eines Unfalls am Montag bei Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 22.15 Uhr fuhr der 18-Jährige mit seinem Audi von Ziegelweiher her kommend in Richtung Landesstraße 1079. An der dortigen Einmündung hätte er warten müssen. Er bog nach links ab. Auf der Landesstraße 1079 kam von links ein 48-Jähriger mit seinem VW und hatte Vorfahrt. Er konnte nicht mehr bremsen und die Autos stießen zusammen. Bei dem Unfall erlitte beide Männer leichte Verletzungen. Sie kamen vorsorglich in Krankenhäuser. Abschlepper kümmerte sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

