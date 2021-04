Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Berghülen - Kleintransporter macht sich selbstständig

Eingeklemmt wurde am Dienstag ein 72-Jähriger in Berghülen.

Ulm (ots)

Kurz vor 17 Uhr parkte ein 54-Jähriger seinen Kleintransporter mit Anhänger in der Brechgasse. Dabei sicherte er sein Gespann nicht ausreichend. Das rollte rückwärts. Dahinter parkte ein 72-Jähriger auf einem Parkplatz. Er wollte in sein Auto einsteigen und befand sich zwischen seinem Auto und dem Anhänger. Im Bereich der Fahrerseite wurde er eingeklemmt. Dadurch erlitt der 72-Jährige leichte Verletzungen. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

+++++++ 0804170

